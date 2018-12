Bce | tassi fermi a 0% fino a estate 2019

Bce conferma tassi fermi fino a estate 2019 e ritiro Piano QE : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea , BCE, ha deciso, nella riunione di oggi, 13 dicembre 2018, di mantenere invariati i tassi d'interesse ai minimi storici : il tasso di interesse ...

Bce : "Tassi invariati almeno fino all'estate del 2019" : La Bce ha deciso di lasciare i tassi d'interesse principali invariati almeno fino all'estate del 2019. Il 'refi' - il tasso di rifinanziamento pronti contro termine - resta a quota zero. Il tasso sui depositi - quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte - rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%.La decisione è stata diffusa in una nota in cui si legge che i tassi d'interesse si ...

Bce nella trappola dei tassi negativi. Si allontana - al 2020 - il prossimo rialzo? : Quindi oggi questo tasso è una sorta di commissione che la Bce fa pagare alle banche per il mancato utilizzo, nell'economia reale, della liquidità. I TRE tassi DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA Il ...

Bce - i tre motivi per cui Draghi potrebbe prolungare i tassi bassi : In caso di un peggioramento delle prospettive di inflazione, la Bce potrebbe valutare «un aggiustamento del percorso previsto per l’aumento dei tassi». Con queste parole Mario Draghi ha aperto a un possibile prolungamento dell’era dei tassi a zero oltre l’estate 2019. In effetti la Bce ha almeno tre buoni motivi per farlo. Ecco quali...

Draghi al Governo : "spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito"/ Bce frena sui tassi : "dicembre valutazione QE" - IlSussidiario.net : Mario Draghi 'striglia' Governo Italia: 'spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito'. Bce frena su aumento tassi e fine QE: 'valutazione a dicembre'

Draghi “Italia? Bce non si piega a deficit”/ Allarme spread : “tassi invariati - accordo Manovra si troverà” : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:06:00 GMT)

