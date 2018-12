The Blacklist 6×03: Cooper ed una scelta ad alto rischio

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) The6×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv sbarcherà sulla CBS l’11 gennaio 2019. “The Pharmacist” metterà Red a duro confronto con la situazione che sta vivendo per ora e non sarà il solo. La trama di The6×03 prevede infatti che anchesi troverà di fronte ad un bivio da cui non sarà facile uscire.The6×03 trama e anticipazioniTutto il mondo di Red sembra essere crollato ancora una volta. Al debutto della sesta stagione, abbiamo trovato già il protagonista dietro le sbarre. Su di lui gravano pesanti sospetti e non riguardano solo i dubbi di Liz su chi sia davvero l’uomo che ha di fronte. Una volta in carcere, per Red non sarà così semplice uscire dato che non avrebbe alcuna possibilità di movimento. Ed essere un latitante non è mai piaciuto a Reddington, tanto che ha sempre sfidato il ...