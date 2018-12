Sci | Pila pronta ad ospitare la Coppa del Mondo Master

Parte in grande la nuova stagione invernale a Pila (AO) : dallo Sci all’accensione dell’albero di Natale : Venerdì 7 dicembre Parte la stagione invernale 2018-19 di Pila. La neve è arrivata, le piste sono in preparazione e per sapere quali saranno subito praticabili bisogna attendere giovedì 6. Di sicuro sabato 8 a Pila è grande festa per l’accensione dell’albero di Natale, per festeggiare assieme l’inizio del nuovo inverno. Quest’anno la musica avrà uno spazio speciale col dj set di Ema Stokholma, la dj di Radio RAI. A partire dalle ore 17.00 in ...