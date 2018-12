Nata prematura | per i medici non aveva speranze | quello di Bea è un ‘miracolo di Natale’

Nata prematura - per i medici non aveva speranze : il miracolo di Natale della piccola Bea : La bimba era Nata ad appena 22 settimane di gravidanza, aveva le dimensioni di una tavoletta di cioccolato e pesava appena 480 grammi. Per i medici non aveva alcuna speranza di vita invece la piccola Sussie Bea si è dimostrata più forte dei pronostici è tornerà a casa in tempo per Natale.Continua a leggere