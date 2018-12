Martina-Richetti | 10 proposte per svolta

MELUCCI : 'CON Martina-RICHETTI POSSIAMO VOLTARE PAGINA E RIPARTIRE' : ... metterci la faccia nelle trincee calde del nostro Paese e non avere paura di raccontare con mitezza e fermezza la verità, l'economia, la cultura e la scienza; ricominciare dalla buona ...

Pd : comitato Martina-Richetti in Emilia - già superate mille firme : Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo già superato in Emilia-Romagna 1000 firme di iscritti al Partito Democratico a sostegno della candidatura di Maurizio Martina a Segretario Nazionale. Le firme degli iscritti vanno raccolte in tutta Italia fino al 12 dicembre per presentare le candidature a segreta

Congresso Pd - Richetti lascia la corsa in solitaria e dà vita al ticket con Martina : “La base ci chiede unità” : Sotto la regia del padre nobile Graziano Delrio, Matteo Richetti rinuncia alla corsa in solitaria al Congresso Pd con un «sacrificio personale» e si unisce a Maurizio Martina, dando vita a un ticket di quarantenni. «Oggi ho chiamato Maurizio», rivela Richetti su Facebook. «Gli ho promesso lealtà e sostegno, ma gli ho chiesto radicalità e coraggio. ...

Pd : Richetti rinuncia a candidatura - ticket con Martina : Matteo Richetti rinuncia alla corsa per la segreteria del Pd e si unisce a Maurizio Martina, che annuncia un ticket. 'Siamo somma, non divisione. Continuo a pensare testardamente che questo sia il ...

Pd : Richetti rinuncia a candidatura - ticket con Martina : Matteo Richetti rinuncia alla corsa per la segreteria del Pd e si unisce a Maurizio Martina, che annuncia un ticket. “Siamo somma, non divisione. Continuo a pensare testardamente che questo sia il nostro faro soprattutto oggi di fronte a un governo nazionalista e populista pericoloso per l’Italia. La scelta di unirsi a noi di Matteo Richetti, e delle ragazze e ragazzi che con lui hanno dato vita in questi mesi a ...

Primarie Pd - Richetti si ritira : “Ticket con Martina per una proposta più credibile di quella di Salvini-Di Maio” : “Bisogna unire le forze. Ora il Paese ha bisogno di una proposta che sappia unire le forze e io ho deciso di unire le mie forze quelle di Maurizio Martina”. Così Matteo Richetti, intercettato fuori la sede del Pd, annuncia e motiva, dopo il post sui social, la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alle Primarie del e sostenere con un ticket la candidatura di Maurizio Martina. “Sto salendo a portargli cinquanta pagine di programma – ...

Richetti lascia e appoggia MartinaTra i candidati anche una donna : Matteo Richetti rinuncia alla sua candidatura alle primarie del Pd e annuncia che sosterrà Maurizio Martina. I candidati restano sette, una sola donna in campo Segui su affaritaliani.it

Primarie Pd : Matteo Richetti si sfila - sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si sfila dalla corsa alla leadership del Pd. E lo fa con un post su Facebook, nel quale annuncia che sosterrà il segretario uscente Maurizio Martina. "Ho promesso che avrei fatto politica diversamente - si legge sul suo profilo Fb - È il tempo di mantenere la promessa, anche se quando l'ho fatta credevo di darle vita in un altro modo."Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ...

Matteo Richetti ha ritirato la sua candidatura a segretario del PD per appoggiare Maurizio Martina : Il senatore Matteo Richetti ha annunciato di aver ritirato la sua candidatura a segretario del Partito Democratico e che al congresso appoggerà Maurizio Martina. Al momento restano quindi sei candidati alla guida del partito: Nicola Zingaretti, Marco Minniti, Maurizio Martina,

Richetti lascia la corsa per la segreteria Pd - si allea con Martina : Roma, 27 nov., askanews, - Maurizio Martina e Matteo Richetti insieme nella corsa alla segreteria del Pd. È lo stesso senatore dem, uno dei candidati alla guida del Partito democratico, a renderlo ...

Richetti lascia la corsa per la segreteria Pd - si allea con Martina : La nostra proposta su nuove generazioni, tirocini, praticantato, stage, protezione sociale europea, economia green sarà integralmente nel suo programma. Sosterremo Maurizio alla segreteria in una ...

Pd - Richetti : Sosterrò Martina - corsa comune per segreteria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Richetti : Sosterrò Martina in corsa comune alla segreteria - : 'Ho promesso che avrei fatto politica diversamente. E' il tempo di mantenere la promessa, anche se quando l'ho fatta credevo di darle vita in un altro modo. Arriva un tempo in cui servono fatti, per questo faccio spazio ad una ...

Primarie Pd - Matteo Richetti ritira la candidatura a segretario : sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si ritira dalle Primarie del Pd per sostenere la candidatura di Maurizio Martina: "Sosterremo Maurizio alla segreteria in una corsa comune, in cui contribuiremo con la nostra presenza, i nostri comitati, le nostre idee, alla campagna congressuale. Voglio dire una cosa, soprattutto ai più giovani: questo gesto di responsabilità, lo faccio soprattutto per voi. Per non sprecare il nostro percorso".Continua a leggere