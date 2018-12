L' Italia aumenta al livello massimo i controlli antiterrorismo dopo l' attentato di

L’Italia cambia volto : aumentano alberi e foreste nelle zone marginali del Paese - ma si riducono aree agricole - prati e pascoli : Aumenta il verde in Italia, in particolare per quanto riguarda gli alberi che in soli 5 anni (2012- 2017) crescono con una percentuale del 4,7% arrivando ad estendersi lungo circa 14 milioni di ettari. Il fenomeno si concentra nelle zone marginali del Paese e trascura invece le città dove a salire sono i valori di copertura artificiale. A livello regionale sono Liguria (80,7%), Calabria (67%) e Toscana (60,8) le regioni con la maggiore ...

Aumenta il reddito degli Italiani - ma uno su 4 è a rischio povertà : Gli ultimi dati dell'Istat su condizioni di vita, reddito e caro fiscale, hanno fatto registrare un calo delle...

Sondaggi politici - crescono Lega e M5s : aumenta consenso per la maggioranza. In calo Pd e Forza Italia : crescono sia il Carroccio che il Movimento 5 stelle e la maggioranza torna a toccare quasi il 60 per cento dei consensi complessivi per la prima volta da ottobre. Secondo le ultime rivelazioni di SwG per il TgLa7 del 3 dicembre, nell’ultima settimana la Lega ha guadagnato lo 0,5% (32 per cento) e il M5s lo 0,8% (27,3 per cento). I grillini sono tornati a salire nei consensi dopo più di un mese di flessione e lo hanno fatto in una delle ...

L'Italia potrà aumentare la produzione interna di idrocarburi? : Davide Tabarelli, Nomisma Energia Occorre essere ottimisti, nonostante le pessime statistiche degli ultimi anni che indicano un calo costante. Ottimisti perché la stragrande maggioranza degli italiani ...

Governo al lavoro sulla manovra Bce : timori su Italia sono aumentati : L'obiettivo è arrivare ad un compromesso con Bruxelles ed evitare la procedura d' infrazione. Intanto la Lega ridefinisce i paletti: 'Quota 100 - ha detto il ministro dell'intern Salvini - entrerà in ...

Bce : Aumentate preoccupazioni su bilancio Italia - ma no contagio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bce : 'Timori mercati sulla manovra dell'Italia sono aumentati' : "Nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di Bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio". Lo sottolinea la Bce nel rapporto sulla Stabilità Finanziaria, pubblicato a maggio e novembre, ...

Bce : aumentano le preoccupazioni per la manovra dell'Italia : 'All'interno dell'area euro le preoccupazioni del mercato sui piani di bilancio dell'Italia sono aumentate dallo scorso maggio'. È quanto emerge dal Financial Stability Report della Bce, secondo il ...

Tassa rifiuti - quanto pagano gli Italiani : enormi differenze Nord-Sud. E mentre la produzione diminuisce - la Tari aumenta : Dalle 153 euro che i cittadini pagano nella provincia di Belluno ai 571 che sborsa invece chi vive a Trapani. Ecco quanto pagano gli italiani per la Tari, la Tassa dei rifiuti. L’analisi annuale che Osservatorio prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva fa sui costi sostenuti per lo smaltimento nelle regioni e in tutti i capoluoghi di provincia, evidenzia delle enormi differenze territoriali. Nel 2018 la Tassa dei rifiuti ammonta in media a 302 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

Manovra - nuove critiche all'Italia : 'Stabilità fiscale prima di tutto'. M5S : 'Debito aumentato con austerità' : Il dibattito sul futuro dell'Europa tenuto nel convegno di Eunews conferma la diversità delle scuole di pensiero. Gros , Ceps, : 'Se la giustizia sociale non gode di adeguati finanziamenti, l'economia ne risente". Castaldo , 5 Stelle, : 'Problemi non sono solo nazionali'

Italia - Moody's : tensioni con Ue aumentano costi raccolta e rischi economia : Le crescenti tensioni tra governo Italiano e Ue manterranno probabilmente elevati i costi di finanziamento e aumentano i rischi per l'economia.

Hiv - Londra si avvicina allo zero ma in Italia aumentano i casi. Colpa (anche) della legge : di Gianluca Failla Qui a Londra non si fa che parlare di prevenzione e dell’importanza di fare il test per l’Hiv da un minimo di una volta all’anno fino a una volta ogni tre mesi, in base al numero di partner sessuali e alla quantità di attività sessuale svolta. Fare il test per l’Hiv è molto importante: quando una nuova infezione viene diagnosticata si può cominciare a trattare per rendere il virus non rilevabile ed ...

Credito : BankItalia - aumentano prestiti in Sicilia - in calo tasso deterioramento (2) : (AdnKronos) - "Dal lato dell’offerta, le condizioni di finanziamento praticate dalle banche nei confronti delle imprese e delle famiglie sono rimaste sostanzialmente stabili - si legge nel rapporto Bankitalia -. Per il settore produttivo, gli spread applicati alle imprese giudicate più rischiose son