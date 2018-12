L' attentato di Strasburgo vissuto dentro all' Europarlamento Bloccati | tutti al bar

Si aggravano le condizioni del giornalista italiano ferito nell’attentato di Strasburgo : Le notizie sulle condizioni di salute del giornalista italiano Antonio Megalizzi si sono rincorse da ieri sera, subito dopo l’attentato nel centro di Strasburgo. Sembrava che non fosse ferito gravemente secondo l’europarlamentare Brando Bonifei, il primo che ha dato la notizia del coinvolgimento del reporter nella sparatoria che ha causato tre mort...

attentato Strasburgo - per non darla vinta ai terroristi stasera vado a un mercatino di Natale : Ho sempre avuto una spontanea, sincera, epidermica avversione per i mercatini di Natale. Dove – sia ben chiaro – il Natale non c’entra nulla. Sono i mercati che mi danno l’orticaria: di Natale o super, di rione o folcloristici, mi ci trovo a disagio, mi ci confondo, ci perdo la bussola – soldi no, perché tanto non compro nulla. Ma adesso che i mercatini di Natale paiono essere l’obiettivo privilegiato dei terroristi fatti in ...

L'Italia aumenta al livello massimo i controlli antiterrorismo dopo l'attentato di Strasburgo : dopo l'attentato di Strasburgo anche L'Italia innalza al massimo livello i controlli antiterrorismo in vista delle festività natalizie e di fine anno. L'indicazione a prefetti e questori è arrivata al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) svoltasi al Viminale per analizzare il quadro della minaccia dopo gli eventi francesi.VIDEO - Spari a Strasburgo, le urla al mercatino di ...

Si sta cercando l’attentatore di Strasburgo : Da ieri notte centinaia di poliziotti sono alla ricerca dell'uomo che ha sparato in un mercatino di Natale uccidendo 2 persone e ferendone 13: tutti gli aggiornamenti

attentato Strasburgo - 3 morti. Killer in fuga : “Gridava Allah Akbar”. Salvini : “Italiano in condizioni critiche” – LA DIRETTA : Tutta la Francia è mobilitata per cercare Cherif Chekatt, il 29enne sospetto Attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo 3 persone (e non due, come detto dalla prefettura martedì mattina) e ferendone altre 12, sei delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni, la cui moglie risulta tra i feriti. Il procuratore di ...

attentato Strasburgo - Salvini : “Il ferito italiano è in condizioni critiche”. “Attentatore passato in Italia? Attendo evidenze” : “C’è un giovane italiano ricoverato in condizioni critiche”. Così Matteo Salvini in conferenza stampa da Gerusalemme parla di Antonio Megalizzi, l’italiano coinvolto nell’Attentato di Strasburgo. E, a proposito di un eventuale passaggio italiano dell’autore dell’Attentato, Salvini ha risposto: “Aspetto evidenze. Non sono in grado di confermare nulla. Siamo ancora in attesa di capire, stiamo ricostruendo ...

attentato di Strasburgo - Cherif Chekatt sempre in fuga. Era stato arrestato 27 volte : Il bilancio dell’assalto resta al momento di 3 morti e 13 feriti, nove dei quali sono in gravi condizioni

attentato di Strasburgo - gilet gialli e complottismo : “Hanno inscenato tutto - ecco le prove” : Secondo gli esponenti del movimento che da settimane sta inscenando proteste e manifestazioni in tutta la Francia, dietro all'Attentato di Strasburgo ci sarebbe la regia del Governo e del Presidente Macron per distogliere lo sguardo dell'opinione pubblica francese dai disordini sociali delle ultime settimane.Continua a leggere

Strasburgo - spari al mercato di Natale : morti e feriti. Fermate 4 persone vicine all’attentatore : Macabro balletto di cifre sul bilancio delle vittime a Strasburgo. Dopo aver corretto al ribasso, a due morti, il numero di vittime nella strage di ieri sera , la prefettura della regione Grand-Est, corregge ancora una volta il suo bilancio provvisorio, tornando a parlare di 3 morti e 13 feriti, di cui 9 gravi, nell’attacco al mercatino di Natale ...

attentato Strasburgo - italiano ferito : Pm avvia indagine | : Un giovane giornalista, che lavora a Europhonica, è rimasto ferito nell'Attentato, come ha confermato la Farnesina. La sua redazione precisa: "Non c'è alcuna notizia sulla sua salute attuale". Altre ...

attentato di Strasburgo - Salvini : 'Arresto per chi esulta online' - Sky TG24 - : Il ministro dell'Interno: la nostra polizia postale "sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano la morte di qualcun altro". Dopo l'attacco in Francia "massima attenzione da Nord a ...

Strasburgo - attentatore attualmente in fuga : colpito alla testa un italiano 28enne : Strasburgo ieri sera ha visto un uomo, un fondamentalista islamico, aprire il fuoco contro i passanti in un mercatino di Natale. Quanto avvenuto nella cittadina francese di confine, sede del Parlamento europeo, ha riportato le lancette indietro a qualche anno fa quando ci fu la strage di Parigi. Il responsabile della strage è tuttora in fuga, circa 350 agenti di polizia lo stanno cercando. Strasburgo, attentatore fuggito L'attentatore, reo di ...

“L'attentatore di Strasburgo si sentiva braccato e forse ha deciso di anticipare l'attacco” : Parigi. Il suo profilo ibrido di radicalizzato oggetto di schedatura “S”, la lettera con cui i servizi segreti francesi segnalano le persone considerate pericolose per la sicurezza dello stato, e di rapinatore di banche con una certa esperienza, mette molte questioni sul tavolo. A partire dalla segu