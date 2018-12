Il Movimento 5 stelle continua a punzecchiare la Lega sulla questione dei fondi : Tensione alle stelle tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla vicenda dei fondi della Lega, dopo i nuovi sviluppi di indagine che coinvolgono il tesoriere del partito di via Bellerio, Giulio Centemero. Prima l'affondo di Di Maio, che invita l'altro vicepremier a "non minimizzare", poi la stoccata dei capigruppo pentastellati agli alleati di governo: "Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso ...

Il Movimento 5 stelle lancia lo #spazzacorrottiday per presentare il ddl contro la corruzione : Il Movimento 5 stelle torna in piazza e lo fa per presentare ai cittadini lo Spazza corrotti, il disegno di legge contro la corruzione. L'annuncio dello #spazzacorrottiday - così è stata denominata l'iniziativa del 22 dicembre- è stato fatto con un post sul Blog delle stelle: "Per far conoscere questa rivoluzione, politica e culturale, dobbiamo tornare nelle strade. Scendere in piazza, montare un gazebo, esporre una bandiera ...

Referendum Tav - la proposta di Salvini "sabota" il Movimento 5 stelle : Di Maio non si oppone all'idea di affidare la decisione sulla prosecuzione della Alta Velocità Torino Lione ad un Referendum...

Commissario ad acta sanità : ecco le reazioni di Toma e del Movimento 5 stelle : Giulia Grillo non ha mai offeso i molisani, semmai ha deciso di tutelarli sottraendo la materia sanitaria alla politica che negli ultimi anni l'ha distrutta. La sanità ha bisogno di tempo e ...

Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle : La risposta del governatore arriva ed è durissima: 'Dobbiamo recuperare con la politica l'elettorato che ci ha abbandonato. Questo è un impegno etico. Il resto sono chiacchiere e fango di chi fa ...

Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle : Un "disgelo" con il Movimento 5 stelle per "fare un pezzo di strada assieme" così da "rompere il blocco nazionalista e populista". Parole che scatenano un duro confronto interno al Partito democratico quelle di Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio. Parole che, i diretti avversari di Nicola Zingaretti, con il quale Smeriglio governa la Regione, interpretano come un via libera del ...

Come è nato il 'caso Dall'Osso' scoppiato nel Movimento 5 stelle : Succede tutto in pochi minuti nella notte di domenica. Il presidente della Commissione Bilancio Claudio Borghi riferisce che "l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037" è stato ritirato, l'esponente del Movimento precisa "di non aver ritirato la propria firma da nessuno degli emendamenti presentati dal suo gruppo", tanto meno su quello riguardante la disabilità (10 milioni di euro per tre anni). Da ...

Deputato lascia il Movimento 5 Stelle per andare in Forza Italia dure accuse : “mi hanno preso in giro e tradito” : Dall’Osso lascia il Movimento 5 Stelle e passa a Forza Italia, le sue dure accure contro il M5S Il Deputato Matteo Dall’Osso passa da M5s a Forza Italia. “Prima mi hanno usato – dice l’ormai ex pentastellato, malato di Sla – poi mi hanno preso in giro, non posso più restare con i 5 Stelle. Lascio il gruppo e aderisco a FI. Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno ...

Riforma legittima difesa - ora crescono i dubbi nel Movimento 5 Stelle : "No alla giustizia fai-da-te" : Non credo che ci sia la volontà politica di andare a incidere sul testo in modo particolarmente decisivo. La sensazione è che ci saranno dei ritocchi non tanto sul versante strettamente penalistico ...

Anticorruzione - Movimento Cinque Stelle : “Presentato emendamento per cancellare la norma salva-ladri sul peculato” : I CinqueStelle hanno presentato un emendamento al ddl Anticorruzione per cancellare la norma salva-ladri, approvata alla Camera con il voto segreto contro il parere della maggioranza. Lo sconto per il reato di peculato – che farebbe comodo a tanti leghisti, dal viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi all’ex governatore Roberto Cota – verrà quindi eliminato dal testo dello “Spazzacorrotti”, salvo nuovi incidenti di ...

Di Maio ha definitivamente ucciso il Movimento 5 stelle : Diciamolo subito. Di Maio ha definitivamente ucciso il Movimento 5 stelle. Le sue bugie e le sue responsabilità sono oramai oggettive, provate e riprovate. I fatti certi sono oramai sempre più gravi e documentati. Il grande paladino dell’onestà a senso unico è naufragato grazie alla sua stessa ed enorme ipocrisia. Veniamo ai fatti. L’impresa oggetto di causa per lavoro nero è di Luigi Di Maio, come socio al 50% con la sorella. Documentato e ...

Tirrenica - Partito Democratico : 'L'annuncio del Movimento 5 Stelle ha colpito ancora' : ... tenendo conto della sicurezza degli automobilisti, delle necessità del territorio, dell'impatto dell'opera e delle ricadute sull'economia della zona. La Maremma non ha affatto bisogno di spot o di ...

Attacco frontale del Movimento 5 stelle ai giornalisti : Il M5S se la prende ancora una volta con i giornalisti. Questa volta sul Blog delle stelle, organo di stampa ufficiale del Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio compare una donna che con dietro diversi titoli, di diverse testate giornalistiche con fare pensante e l'hashtag "Io non ci casco", tende a delegittimare ciò che i giornalisti fanno per professione: raccontare la realtà dei fatti. Si può essere in accordo o in ...

Il Movimento 5 Stelle alla mercé della Lega : ... il suo alleato Matteo Salvini sapeva benissimo ciò che stava facendo e adesso trasforma le sue "aberrazioni" in propaganda, in nome del cambiamento! Autore Giuseppe Ballerini Categoria Politica