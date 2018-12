Magi | Roma dovrebbe avere chiusura ciclo rifiuti come grandi città europee

Le imMagini dell'incendio al deposito di rifiuti di Roma : A Roma nella notte è divampato un maxi incendio nell'impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) dei rifiuti dell'Ama di via Salaria. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per spegnere le fiamme all'interno di un capannone di duemila metri quadrati adibito a deposito rifiuti. Sul posto sono

Virginia Raggi - la sindaca di Roma sorprende con l'abito-toga alla prima del Teatro dell'Opera : le imMagini : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è presentata alla prima del Rigoletto al Teatro dell'Opera con l'abito disegnato dallo stilistaCamillo Bona, che ricorda una sorta di toga da avvocato, ...

Mercatini di Natale a Roma : stand in Piazza Navona - Magie natalizie al Luneur Park : A Roma hanno aperto i battenti i Mercatini di Natale. A partire dal primo weekend di dicembre è possibile respirare atmosfere natalizie nel centro della Capitale. Il più interessante è senz’altro il mercatino allestito in Piazza Navona, che rimarrà aperto fino al 6 gennaio, quando i Romani si daranno appuntamento per festeggiare la Befana. In città, però, abbiamo altri luoghi dove poter fare shopping tra gli stand di oggetti di artigianato, ...

De Magistris a Roma apre il terzo fronte : 'Ci sono spazi vuoti da riempire' : E poi: 'Oggi prende vita una nuova impresa politica, un'alleanza contro rancore e apprendisti stregoni, per l'ambiente e contro lo sviluppismo, per il sapere, per il lavoro, per i diritti sociali e ...

'Storie del dormiveglia' di Luca Magi - il film sui senzatetto al Nuovo Cinema Aquila di Roma : 'Storie del dormiveglia' di Luca Magi, il documentario che racconta la vita dei senzatetto di un centro di accoglienza notturna, lunedì 26 novembre alle ore 20 fa tappa a Roma al Nuovo Cinema Aquila ...

Serie A - la Roma si ferma ancora : a Udine decide la Magia di De Paul [VIDEO e GALLERY] : 1/49 AS Roma/Rossi/LaPresse ...

Attacco hacker alle Pec dei Magistrati. Gli atti non partono - Roma apre un’indagine : Rallentamenti, disservizi e bandi in pausa: sono state queste le prime immediate conseguenza del blackout della rete telematica giudiziaria, causato da un’intrusione informatica nel data center Telecom di Pomezia il 10 novembre. Diverse fonti negli uffici tecnici di alcuni Comuni italiani, così come il personale dei casellari giudiziali, hanno conf...

Parma - Gervinho : 'L'Italia mi mancava. Roma è Magica - lasciarla è stato difficile. Garcia come un padre' : SU Roma E Garcia - ' Lasciare Roma non è stato facile , è una delle più belle città al mondo. magica, anche se ho visto una sola volta il Colosseo. Sfuggivo all'affetto dei tifosi, mi faceva piacere ...

Rapimento Silvia Romani - le imMagini della sua casa di Milano : Martedì sera il Rapimento di Silvia Romani, la volontaria italiana di 23 anni rapita in Kenya da una banda armata. È stata sequestrata e prelevata in un villaggio nel Sud-Est del Paese. 'Gli ...

Roma. Leo Gullotta Magistralmente fa rivivere Prandello : Fino al 25 novembre il Teatro Ambra Jovinelli ospita la novella pirandelliana “Pensaci, Giacomino”: in scena Leo Gullotta assieme alla

Gil Roman tiene viva la Magia di Béjart : Quando ci si trova davanti a un'opera di Maurice Béjart, il fatto «coreografico» non riguarda più solo la danza pura. È coreografia-pensiero e coreografia-immagine saldate alla perfezione. Béjart ...

Un po’ di imMagini dalla mostra di Zerocalcare a Roma : Per ripassare tutto il lavoro del fumettista Romano, si chiama "Scavare fossati, nutrire coccodrilli" e si potrà visitare al MAXXI fino al 19 marzo

De Magistris in conferenza a Roma : 'Se siete depressi venite a Napoli' : 'A Napoli ci sono tante ferite, sofferenze e problemi, ma anche una tale energia vitale e culturale che nel nostro Paese difficilmente si può riscontrare altrove. Siamo una delle prime città su ...