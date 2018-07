Vaccini | difterite-tetano-pertosse | il 90% dei neonati nel mondo è immunizzato

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nel 2017 in tutto ilsono stati circa 123 milioni i bambini, 9 su 10, che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro. “Una immunizzazione che li ha protetti da infezioni che possono causare gravi malattie, invalidità o essere fatali“, sottolinea il report dell’Oms-Unicef pubblicato oggi. Dal 2015, la percentuale di bambini che hanno ricevuto il ciclo completo della vaccinazione di routine(Dtp3) è stata mantenuta sull’85% (116 milioni di bambini). Nella regione africana la copertura per il vaccino Dtp3 rimane ferma dal 2010 al dato del 72%: “Questo significa che, per mantenere lo stesso livello di copertura, nel 2017 dovevano essere vaccinati 3,2 bambini in più”, evidenzia il report, che sottolinea la necessità di “ulteriori sforzi per raggiungere la copertura universale delle ...