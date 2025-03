Ilrestodelcarlino.it - Storie quotidiane al bar. Si ride con ’Le Mafalde’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera alle 21 al teatro di Guastalla va in scena "Donne, donne ovunque" con Le Mafalde. In un bar qualunque, donne e uomini del nostro tempo raccontano le propriee si danno luce vicendevolmente, diventando le une per gli altri un mezzo di crescita. Prendono forma dialoghi e monologhi su stalking, molestie, sessualità femminile e importanza del consenso, offrendo spunti di riflessone su come gli stereotipi di genere influenzano le nostre abitudinie la rappresentazione che ognuno ha di sé e del prossimo. "Donne, donne ovunque" porta lo spettatore in una quotidianità dove parlare di cose da donna diventa un parlare di cose di tutti e nel quale non è più necessario aspettare il luogo giusto, la condizione idonea o le circostanze favorevoli per essere sé stessi.