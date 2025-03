Ilgiorno.it - Schiacciato nell’ascensore, grave operaio

È in pericolo di vita l’trentenne del Bresciano che ieri mattina, intorno alle 12, è stato colpito in testa dal contrappeso di un ascensore, mentre stava facendo un intervento di manutenzione in un condominio. Il giovane tecnico era all’interno del vano in un palazzo di via 25 Aprile a Carugate, nel Milanese. Lui, dipendente di una ditta esterna di Flero, era al lavoro per la Elma. A lanciare l’allarme sono stati i residenti. Il ferito è stato rianimato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, ma le sue condizioni di salute sono apparse da subito molto critiche ai sanitari intervenuti sul posto e al personale medico che ha prestato le prime cure. All’ospedale milanese è arrivato in codice rosso e la prognosi è riservata. Sul caso sono al lavoro i tecnici di Ats, che faranno luce sulle cause delinfortunio sul lavoro, collaborano alle indagini ai carabinieri di Pioltello.