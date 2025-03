Lapresse.it - Papa Francesco, l’attesa al Gemelli per le dimissioni del pontefice

È il giorno delleper, ricoverato dallo scorso 14 febbraio al Policlinicodi Roma per una polmonite bilaterale. Prima di lasciare l’ospedale, ilfarà la sua prima apparizione pubblica dopo cinque settimane di assenza. Il Santo Padre saluterà i fedeli dalla sua stanza prima di impartire la benedizione domenicale.Bergoglio tornerà in Vaticano per iniziare almeno due mesi di riposo, riabilitazione e convalescenza. Il medico personale diafferma che ilalla fine dovrebbe essere in grado di riprendere tutte le sue normali attività, a patto che mantenga i lenti e costanti progressi registrati finora.