Marotta a Sky | Rinnovo Inzaghi? Vedremo a bocce ferme ma c’è simbiosi Sul futuro…

di RedazioneIl presidente dell’Inter, Giuseppe, ai microfoni sdi Skysport, ha parlato del momento da capolista della squadra e deldisi è espresso sul momento di Simonea Sky Sport, le dichiarazioni sue suldel tecnico dell’Inter:MOMENTO – «Sicuramente è un momento felice ma con grande e sano realismo, sappiamo che dobbiamo affrontare anche questi due mesi fino alla fine della stagione e poi ci sarà il Mondiale per Club, prosecuzione anche atipica. Abbiamo competizioni in cui siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo essere, ce lo dice la storia. Sono meriti che abbiamo da allenatore che si è comportato in maniera eccellente. Ma in generale la squadra, il club, la proprietà, i tifosi: c’è un clima propositivo per potersi aspettare di arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni».