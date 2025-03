Lanazione.it - Assalto al bancomat di Avenza, due esplosioni in piena notte. I malviventi scappano con i soldi

Carrara, 16 marzo 2025 – La banda deldi nuovo in azione. Nellatra venerdì e sabato con due detonazioni ihanno fatto saltare ildella banca Bper di Giovan Pietro ad. Si tratta del secondo colpo alla Bper, dopo quello avvenuto il 18 gennaio nella filiale di Fossola. Stesso modus operandi: due detonazioni per far saltare ile poi i ladri si sono dati alla fuga. I due boati avvenuti poco dopo le 3,30 dellahanno svegliato mezzamettendo in allarme numerosi cittadini. Tant’è che qualcuno che abita in via Giovan Pietro è riuscito a sentire che iparlavano italiano e dopo aver preso ildicevano “dai andiamo”, altri invece li hanno visti. Secondo i testimoni si tratterebbe di due uomini incappucciati, che dopo aver caricato ilsu una Fiat Panda bianca si sono allontanati con calma proseguendo sulla via Giovan Pietro in direzione Torre di Castruccio.