Notizie.com - Medicina, stop ai test di ingresso: il segreto per superare il primo semestre

La definiscono una svolta storica, che contribuirà ad inserire un maggior numero di medici nel Sistema sanitario nazionale. Ma è “difficile dire se funzionerà”.aidi: ilperil– notizie.comLa “svolta storica” di cui vi parliamo è arrivata nei giorni scorsi, l’11 marzo, con l’approvazione della legge delega alla Camera dei deputati, che ha stabilito la novità in via definitiva: non ci saranno più idialle Facoltà die Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria.La riforma punta anche a una maggiore qualità nella formazione e più attenzione alle capacità e al merito degli studenti. D’ora in avanti, gli aspiranti a questi corsi non dovranno più effettuare una prova dia crocette. Ma in realtà la selezione è solo rinviata al secondo, anche se in modalità differenti.