Meteo Toscana è iniziata l’allerta arancione Notte di controllo dei fiumi Occhio alla pioggia

Firenze, 14 marzo 2025 – Unadi ansia e un venerdì 14 marzo in cui il monitoraggio deida parte della Protezione Civile sarà strettissimo. Conper temporali e rischio idraulico, quindi possibile innalzamento deimaggiori, lavive il suo momento più difficile per quanto riguarda il maltempo in questo ultimo scampolo di inverno.fortissima che interessa già ddiverse zone, dprovincia di Pisa al Mugello finocittà di Firenze.mezzatra giovedì e venerdì e prosegurà finomezzatra venerdì e sabato. Decine i comuni in cui le scuole sono chiuse. Ci sono anche alcuni capoluoghi: a Firenze, Lucca, Pistoia, Prato e Livorno le lezioni sono sospese. Chiusi anche gli impianti sportivi principali e in alcuni casi anche i parchi e i cimiteri.