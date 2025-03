Lanazione.it - Gli effetti dei dazi Usa. Il comparto della moda è sotto minaccia e chiede interventi forti

EMPOLESE ValdelsaNel settore, e più in generale nell’economia, non mancano i problemi, a cominciare dalle difficoltà nell’export. Questa è la realtà con cui si trova a fare i conti, insieme ai suoi colleghi imprenditori, il presidente nazionale di Feder-Cna, Marco Landi, dell’omonima confezione empolese di via Fabiani. Se il gran parlare disulle esportazioni da parte del nuovo inquilinoCasa Bianca diventerà pericolosamente concreto, le condizioni non potranno che diventare più difficili. La questione per la nostra realtà non è da poco, poiché ilnella nostra area occupa, indotto compreso, circa 10.000 addetti. "E allora – spiega Landi – per quello che a livello nazionale è il secondo settoremanifattura, serve una politica industriale adeguata" alle sfide che ilsi trova dover affrontare.