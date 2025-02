Inter-news.it - Inter, rotazioni contro il Genoa! Il messaggio di Inzaghi – CdS

Leggi su Inter-news.it

Simoneha mandato unforte e chiaro alla squadra dopo la sconfitta con la Juventus. Un cambiamento per il Corriere dello Sport nell’.RIPRESA – Ieri pomeriggio l’è tornata ad allenarsi e lo ha fatto ad Appiano Gentile in un clima generale di tranquillità. Nessuna crisi o nessun particolare problema da analizzare, solo la sconfitta di domenicala Juventus e nessun obiettivo compromesso. I nerazzurri hanno tutto nelle mani e il prosieguo della stagione dipende da loro. I cali di tensione nel corso delle partite non sono più accettabili, i giocatori lo sanno e ne sono più che consapevoli. In Champions League la storia è tutt’altra e lo dimostra il solo gol subito dal Bayer Leverkusen al minuto 88.CAMBIAMENTO – Simoneha parlato alla squadra alla ripresa, così come Piero Ausilio e Giuseppe Marotta ad ogni allenamento post-partita.