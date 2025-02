Ilrestodelcarlino.it - Acquedotti più moderni. Al via altri quattro cantieri

Santo Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Perché? Basta leggere la qualità degli interventi che questo straordinario canale di finanziamento ha garantito. Grazie ai lavori del Pnrr verrà potenziata la rete idrica provinciale garantendo al territorio tra le altre cose un servizio più performante e vantaggi ambientali. Dove? A Vallefoglia verranno realizzati quasi 2 chilometri di nuove reti idriche, tra via Mattei e via Napoli, a sud della Statale SS 423. L’intervento, oltre 700mila euro, prevede anche il rifacimento di un centinaio di allacci. A Fermignano, in località Sagrata e nelle vie Metaurense, Salinatore e Pian D’Asdrubale, verranno posate 3,4 chilometri di nuove condotte e verranno rifatti 34 allacci per un costo dei lavori di circa 850mila euro. Nuove reti verranno realizzate anche a Mondavio dove, oltre al ricollegamento di 12 allacci, verranno fatti 1,2 chilometri di nuove condotte in zona via Sant’Isidoro per un importo di circa 380mila euro.