Mangio poco ma ingrasso: un problema comune (come lo risolviamo?)

Vi capita di mangiarema di continuare a prendere peso? Questo fenomeno, apparentemente inspiegabile, può essere frustrante e scoraggiante. Tuttavia, le cause sono spesso riconducibili a fattori metabolici, ormonali o legati allo stile di vita. Comprendere le ragioni di questoè il primo passo per trovare una soluzione efficace. In questo articolo, analizziamo le possibili cause e vediamo cosa fare per ristabilire un equilibrio.Il metabolismo regola la velocità con cui il corpo brucia calorie per produrre energia. Un metabolismo lento può essere il risultato di predisposizione genetica, età o diete restrittive che inducono il corpo a conservare energia sotto forma di grasso.metro da sarta attorno alla forchetta (fonte: Unsplash)stimolare il metabolismo:• Aumentare il consumo proteico già dalla colazione: le proteine hanno un effetto termogenico maggiore rispetto ai carboidrati e ai grassi, aiutando a bruciare più calorie.