La Grande Occasione di Meloni per diventare una vera leader europea

Ci sono situazioni nelle quali unpuò e sa compiere qualcosa di imprevisto: un colpo d’ala, uno scarto, una novità. Davanti a Giorgia, della quale è lecito chiedersi se rientri nella categoria dei grandi, ora si para davanti una(le maiuscole ci vogliono): entrare nelle file dell’europeismo vero. Sulla scorta dello spirito di Parigi di ieri. Dicendo basta a Viktor Orbán, Santiago Abascal, Marine Le Pen e patrioti vari. E basta pure con la sudditanza a Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance. Uno strappo. Che può essere fatto anche con un certo gradualismo, salvaguardando l’obbligo istituzionale che, per quanto riguarda gli Stati Uniti, non può non prevedere un rapporto comunque solido.Ma la direzione di marcia porterebbe a Varsavia, o a Parigi, Londra, Berlino, Copenhagen.