Altro che Milano del futuro | indagato anche Sala Tra criminalità e Islam scoppia Palazzopoli

Un autentico terremoto giudiziario che mette in discussione il più importante fortino rosso del Nord. E con esso la figura di un sindaco che, negli ultimi due anni, è stato molto volte al centro di polemiche o scelte politiche quanto mai discutibili. Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Le ipotesi di reato, riportano i quotidiani, sono di false dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone relativamente alla nomina del presidente della Commissione per il paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e di induzione indebita a dare o a promettere utilità intorno al progetto del 'Pirellino' dell'architetto Stefano Boeri e dell'imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altro che Milano del futuro: indagato anche Sala. Tra criminalità e Islam scoppia Palazzopoli

In questa notizia si parla di: milano - indagato - sala - altro

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Milano, cocaina nascosta in un tubo e soldi a un minorenne: 3 arresti e un indagato dopo blitz in via Segneri - Tre arresti e un'indagine in stato di libertà a Milano per spaccio di droga. Operazione della Polizia in via Segneri.

Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano - Favori e tangenti per costruire in città , la Procura chiede sei arresti: coinvolti il costruttore Catella e l’assessore Tancredi.

Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/17/news/beppe_sala_sindaco_milano_indagato_inchiesta_urbanistica-424735798/?ref=twhl… Vai su X

Caso urbanistica Milano, chiesto l'arresto per l'assessore Tancredi La Procura di Milano ha chiesto l'arresto di sei persone in un filone... Vai su Facebook

Terremoto urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Beppe Sala; Inchiesta sull'urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Sala; Inchiesta su Milano, indagato anche il sindaco Sala.

Urbanistica, altro che Milano del futuro: indagato anche Sala. Tra criminalità e Islam scoppia Palazzopoli - Un autentico terremoto giudiziario che mette in discussione il più importante fortino rosso del Nord. Riporta iltempo.it

Inchiesta su Milano, indagato anche il sindaco Sala - Se da un lato i pm vogliono arrestare Milano dall'altro iscrivono sul registro degli indagati anche il sindaco, Beppe Sala. msn.com scrive