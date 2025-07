Ponte alla Chiassa nessuna proposta idonea per il rilancio dell’area sportiva comunale

CriticitĂ tecniche e vincoli ambientali bloccano il progetto di riqualificazione del Crossodromo Si è conclusa senza esito positivo la procedura pubblica avviata dal Comune per la raccolta di manifestazioni di interesse alla riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo comunale “Crossodromo Ponte alla Chiassa”. Le due proposte pervenute non hanno ottenuto il riconoscimento dell’interesse pubblico, a causa delle numerose criticitĂ evidenziate dalla commissione tecnica incaricata della valutazione. Le principali problematiche riscontrate riguardano le modifiche strutturali previste al tracciato, che avrebbero comportato significativi movimenti di terra in un’area soggetta a vincoli stringenti, oltre all’intenso utilizzo di veicoli a motore, potenzialmente attivi durante tutta la settimana e con picchi nel fine settimana. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ponte alla Chiassa, nessuna proposta idonea per il rilancio dell’area sportiva comunale

