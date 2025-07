pd la truffa del sindaco con lello il sensitivo e le sim dei profughi

La vergogna della corruzione si abbatte ancora su Sorrento. Quello che ormai è l’ex sindaco viene raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, ed è ora accusato di aver messo in campo un sistema di tangenti assolutamente redditizio. Al suo fianco, il vicesindaco finto, ovvero autoproclamatosi tale, una specie di sensitivo da tv private: col primo cittadino si divideva i proventi degli affari illeciti. Il sindaco, Massimo Coppola, eletto col centrosinistra e da un paio di liste civiche, è accusato di aver taglieggiato gli imprenditori locali fino al momento in cui uno di loro, esasperato, ha raccontato tutto agli inquirenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

