Tentata violenza sessuale a Benevento | arrestato un 47enne con precedenti penali

L’uomo è accusato di aver aggredito una giovane donna la sera del 12 giugno. Decisivo l’intervento di un passante. Disposta la custodia cautelare in carcere.. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Benevento ha dat o esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone nei confronti di un quarantasettenne di Benevento, giĂ gravato da precedenti penali, la misura della custodia cautelare in carcere, perchĂ© gravemente indiziato del reato di tentata violenza sessuale. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno permesso di appurare un grave episodio commesso dall’indagato nella tarda serata del 12 giugno scorso, allorquando tentava di costringere una giovane donna a subire atti sessuali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

