Nintendo avverte | la Switch 2 giapponese non è adatta all’uso all’estero

Nintendo Japan ha diramato un importante comunicato rivolto a tutti gli utenti interessati alla Nintendo Switch 2 in versione giapponese region-locked, ovvero quella variante destinata esclusivamente al mercato nipponico e proposta a un prezzo più contenuto rispetto alla versione internazionale. L’azienda ha voluto chiarire che tale modello non è pensato per essere utilizzato al di fuori del Giappone e che, in caso contrario, potrebbero verificarsi problemi tecnici o di compatibilità . Nintendo Switch 2 – Gamerbrain.net Nintendo invita a non usare Switch 2 giapponese fuori il Giappone. La versione giapponese della Switch 2 presenta infatti limitazioni hardware e software, progettate in funzione dell’infrastruttura locale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nintendo avverte: la Switch 2 giapponese non è adatta all’uso all’estero

In questa notizia si parla di: nintendo - switch - giapponese - avverte

Nintendo Switch 2, un video ha svelato le specifiche di processore e scheda video? - Nintendo Switch 2 continua a far parlare di sé, e questa volta lo fa grazie ad un’analisi video che potrebbe aver rivelato il cuore tecnologico della nuova console ibrida di casa Nintendo.

Nintendo Switch 2, la corsa ai pre-order: cosa devi sapere per non restare a mani vuote - Sommario. Sistema di pre-order complesso: Nintendo utilizza un sistema a inviti tramite il My Nintendo Store, con priorità per utenti specifici.

Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - (Adnkronos) – Nintendo ha annunciato una serie di aggiornamenti gratuiti dedicati a dodici titoli first-party per Nintendo Switch, pensati per migliorare significativamente l’esperienza di gioco su Nintendo Switch 2.

I Nintendo Switch 2 region locked non vanno usati fuori dal Giappone, avverte l'azienda; Switch 2, Nintendo avverte: non utilizzate la versione region-locked fuori dal Giappone; Nintendo avverte di non rimuovere la pellicola da Switch 2: come mai?.

I Nintendo Switch 2 region locked non vanno usati fuori dal Giappone, avverte l'azienda - Nintendo ha pubblicato un avvertimento per gli utenti, dicendo loro di non utilizzare gli Switch 2 region locked al di fuori del Giappone: si rischia qualcosa? Lo riporta msn.com

Nintendo avverte gli utenti: non usate la Switch 2 giapponese all’estero - Nintendo Japan ha pubblicato un importante avviso rivolto ai possessori della Nintendo Switch 2 in versione giapponese region- Come scrive techgaming.it