Un nuovo passo concreto verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo ha annunciato il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha parlato di una giornata storica per l’Italia. «Al MIT ci stiamo occupando di molti dossier importanti, come le Olimpiadi Milano-Cortina, che saranno una straordinaria occasione di promozione del nostro Paese nel mondo. E oggi – ha dichiarato Salvini – un altro passo fondamentale per l’Italia che verrĂ : il Ponte sullo Stretto, un’opera attesa da decenni che avrĂ anche grande eco internazionale». Il ministro ha reso noto che è stato siglato l’accordo di programma per tutti gli interventi propedeutici al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ponte sullo Stretto, Salvini: “Siglato accordo di programma, dalle parole ai fatti”