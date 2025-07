Segna sorride e sforna magie | dentro la vita di Cristiana La Chef Girelli la regina del calcio azzurro

Cristiana Girelli, nata il 23 aprile 1990 a Gavardo (Brescia), Toro, è una delle figure piĂą luminose del calcio femminile italiano, protagonista assoluta nella storica qualificazione dell’Italia alle semifinali degli Europei Femminili 2025. Attaccante della Juventus e capitana della Nazionale, Girelli ha firmato la vittoria con una doppietta decisiva contro la Norvegia (2-1), segnando al 50? e al 90?. Un’impresa che ha riportato le Azzurre tra le prime quattro d’Europa per la prima volta dal 1997. La carriera di Girelli è costellata di grandi successi. Con 10 Scudetti, 9 Coppe Italia e un record di 11 Supercoppe italiane, è la calciatrice italiana piĂą titolata della sua epoca. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Segna, sorride e sforna magie: dentro la vita di Cristiana “La Chef” Girelli, la regina del calcio azzurro

Posso ancora dare tanto, intervista a Cristiana Girelli - Per la mia generazione, quella dei nati negli anni Ottanta, il calcio femminile aveva un nome e cognome: Carolina Morace.

Juventus Women, continua l’avventura delle ragazze in bianconero nell’Europeo svizzero: il “diario” juventino racconta di pareggio amaro per le Azzurre di Soncin: nell’1-1 contro il Portogallo brilla la stella di Cristiana Girelli - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, gli Europei femminili vedono le Azzurre raccogliere un pareggio amaro: nell’1-1 contro il Portogallo solo la Girelli impressiona.

Blog | Calcio, le azzurre trascinate in semifinale agli Europei dai gol di Girelli - Ancora lei: un’immensa, infinita straordinaria Cristiana Girelli trascina l’Italia in semifinale 28 anni dopo l’ultima volta. Come scrive informazione.it

Italia-Norvegia 2-1, doppietta Girelli: azzurre in semifinale agli Europei di calcio femminile - La numero 10 trascina le azzurre del ct Andrea Soncin tra le migliori quattro nazionali della rassegna continentale in Svizzera ... Segnala today.it