Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, di San Mauro Mare, ha ricevuto una lettera di ringraziamento dal Vaticano per i brani che ha dedicato a Papa Francesco e a Papa Leone XIV. Lo scorso mese di aprile il giorno della morte di Papa Francesco, il cantautore sammaurese scrisse "Papa Francesco vola leggero" un’istant-song che riscosse subito grandissimo successo. L’omaggio di Betobahia non fu casuale perchè, nel Natale di due anni fa, un suo brano, arrangiato dal maestro Luca Bongiorni, fu scelto dalla Santa Sede per essere eseguito durante l’omelia del 22 dicembre alla presenza di Papa Francesco nella chiesa di Santa Marta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vaticano ’conquistato’ da Betobahia: "Grazie per le canzoni sui Papi"

