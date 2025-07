Donkey Kong Bananza | Guida completa al viaggio rapido

In Donkey Kong Bananza, esplorare il vasto mondo fatto di layer sovrapposti e aree nascoste è una parte fondamentale dell’avventura. Ma per evitare lunghi spostamenti a piedi, il gioco mette a disposizione un comodo sistema di viaggio rapido, anche se inizialmente non è disponibile e non viene spiegato con un tutorial. Ecco quindi una guida chiara e completa per sbloccare e utilizzare al meglio il fast travel, compresa la meccanica per ritornare facilmente ai livelli già visitati. Come sbloccare il viaggio rapido. Il sistema di trasporto rapido in Donkey Kong Bananza si chiama Teeleport, ma non è attivo fin da subito. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

