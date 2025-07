Fiamme a Manfredonia a fuoco ecoballe in zona industriale | C' è un disegno criminale attacco al territorio

Maxi incendio nella notte, a Manfredonia, dove sono state date alle fiamme le ecoballe presenti nella zona industriale cittadina. "È evidente che ci troviamo di fronte a un disegno criminale premeditato, con attacchi mirati al nostro territorio. Questo non è vandalismo, è un atto deliberato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Fiamme e paura a Manfredonia: distrutte sei auto, danneggiato anche un bar - Notte di fuoco a Manfredonia, dove poco dopo la mezzanotte di sabato, i vigili del fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme divampate in due diversi punti della città , a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.

Incendio in spiaggia a Manfredonia: fiamme vicino Bagni Romagna - Nella giornata odierna si è verificato un incendio in spiaggia nei pressi dei Bagni Romagna. Grazie al tempestivo intervento delle autorità competenti, la situazione è stata rapidamente messa sotto controllo.

Paura a Manfredonia: vasto incendio all’ex Bagno Romagna. Il video Incendio poco fa alle porte Manfredonia. Le fiamme hanno interessato l’ex stabilimento di Bagni Romagna, un’area che negli scorsi mesi è stata attenzionata anche dalla Commissione parl Vai su Facebook

Fiamme a Manfredonia, a fuoco ecoballe in zona industriale: C'è un disegno criminale, attacco al territorio; Manfredonia sotto attacco: incendi dolosi alle ecoballe, il Comune promette tolleranza zero; Due auto in fiamme nella notte a Manfredonia.

RIFIUTI Zona industriale PIP/D46 di Manfredonia: continua l’emergenza rifiuti - Manfredonia (Foggia) – La zona industriale PIP/D46 di Manfredonia, già tristemente nota per il deposito illecito delle famigerate ecoballe ... Lo riporta statoquotidiano.it

Manfredonia, abbandonano quintali di rifiuti nella zona industriale ... - Diversi quintali di rifiuti sono stati abbandonati nella zona industriale di Manfredonia, nel Foggiano. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it