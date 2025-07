Pompei i reperti rubati da zio? 50 anni di jella

«Questi pezzi sono stati presi illegalmente dal sito di Pompei dallo zio Bob». Un fogliettino, tipo quello dei block-notes che regalavano le banche anni fa. La calligrafia chiara, in stampatello, leggibile. È in inglese. E poi una scatoletta di legno con cinque, forse sei, reperti trafugati vai a sapere quando, vai a sapere come, vai a sapere perché. Uno è giallo brillante, un altro sembra un mosaico monocolore, è fatto tutto a quadratini, alcuni sono “semplicemente” frammenti di intonaco di 2000 anni fa. Sono avvolti da un cellophane e arrivano negli uffici del Parco campano in un sacchetto nero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pompei, "i reperti rubati da zio? 50 anni di jella"

