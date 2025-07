La storia segreta tra Sarah Jessica Parker e Nicolas Cage perché è finita

And Just Like That. Sarah Jessica Parker è diventata l’ex di Nicolas Cage. Dopo anni, anzi decenni, di pettegolezzi fumosi e supposizioni mai confermate, arriva la veritĂ . La Carrie della tv e l’arcinoto, famoso, premiato e popolare divo di Hollywood sono stati assieme. Successe parecchio tempo fa ed è sempre rimasto un segreto, almeno fino ad oggi. Parker ha smesso di celare il flirt, mentre a dare i dettagli piĂą succosi ci ha pensato Cage. Il flirt segreto di Sarah Jessica Parker. Il personaggio da lei interpretato sullo schermo, di flirt ne ha parecchi e ne parla pubblicamente – anzi, spiattellare le proprie relazioni è la sua principale fonte di guadagno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La storia segreta tra Sarah Jessica Parker e Nicolas Cage, perchĂ© è finita

#SarahJessicaParker confessa dopo 30 anni: "Sì, ho avuto una storia con #NicolasCage". Era il 1991, set di Honeymoon in Vegas, amore lampo e… la mamma di lei non approvava! Cage: "Sinusite, giacca blu...non ho superato il test".

