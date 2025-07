L’erede al trono di Aurelio è femmina. Potrebbe iniziare così l’incoronazione – per il momento soltanto mediatica, ça va sans dire – di Valentina De Laurentiis ai vertici del Napoli calcio. Quando si diceva del Napoli come azienda a conduzione familiare un po’ tutti in città storcevano il naso. Oggi i tempi sono cambiati, per dirla con il Franco Battiato di Bandiera Bianca, anche per la executive board member (così è definita). Valentina De Laurentiis si è ritagliata un posto importante nella gerarchia nord-coreana del Napoli: grazie a lei, il club può oggi autoprodursi le maglie da gioco, con il solo aiuto in fase di design di EA7. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Valentina De Laurentiis la prima ad aver capito che il Napoli calcio è cultura