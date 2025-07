Calciomercato il Milan si inserisce per il top player che piace a tanti

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Milan, ecco Joao Felix: le prime immagini del suo arrivo in Italia; Milan, l'Atalanta si inserisce su Ahanor del Genoa; Milan, ecco chi è Javi Guerra: il gigante che si ispira a Modric. Ma occhio al suo difetto....

Calciomercato Milan, lotta a tre per Lorenzo Lucca: una big di Serie A si è inserita con forza - Le ultimissime sui rossoneri Il mercato dell’Atalanta entra nel vivo, e con la sempre più probabile part ... Segnala milannews24.com

Milan, su Kalulu si inserisce l'Atalanta | Calciomercato - Il difensore francese del Milan resta in uscita e i contatti fra i bianconeri e i rossoneri per il passaggio. Da calciomercato.com