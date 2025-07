Altro che lavoro record salari crollati del 9% dal 2019

Meno di dieci giorni fa l’Ocse ha certificato – ancora una volta – che i salari reali italiani  sono quelli che crescono meno rispetto al pre-Covid. I salari reali hanno recuperato i livelli pre-Covid solo in 19 Paesi su 35. E tra questi non c’è l’Italia. Addirittura rispetto al quarto trimestre del 2019 il calo è del 6,9%, un dato che piazza l’Italia al terzultimo posto, davanti solamente a Repubblica Ceca e Svezia. La doccia fredda dell’Inps. Ieri è toccato all’Inps certificare che, alla faccia dei record sbandierati dal governo sull’occupazione, gli stipendi sono fermi al palo e sono stati rosicchiati in questi anni dall’inflazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

