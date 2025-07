Introna Tor Vergata | AllOpen day’ estivo presentati i nostri 70 corsi di laurea

(Adnkronos) – “Per l’Open Day estivo abbiamo cambiato un po’ di cose, oltre agli studenti sono infatti stati coinvolti i genitori, che in questo periodo dell’anno hanno piĂą tempo e anche i ragazzi sono piĂą rilassati. Abbiamo predisposto spazi in cui era possibile trovare tutta la nostra offerta formativa. Settanta i corsi di laurea che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: open - estivo - introna - vergata

Scandicci, al via il festival estivo Open City con oltre 130 eventi - Firenze, 10 maggio 2025 - Al via la nuova edizione di Open City Scandicci Estate 2025: “ Tuttifrutti” propone quest'anno 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri che fino al 21 settembre animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie.

Tomadini open night, una maratona di concerti saluta l’arrivo del solstizio estivo - Sarà la festa della musica e dell’estate, una cascata di note e un concerto “comunitario” per accogliere centinaia di spettatori nel giardino di Palazzo Ottelio, in piazza Primo Maggio nel cuore di Udine: è Open night 2025, un sabato sera speciale progettato dal Conservatorio Tomadini.

Alessio Bondì apre il tour estivo dei concerti a Palermo: il suo “Runnegghiè” allo Spazio Open - Alessio Bondì torna in concerto con la sua band, in occasione della rassegna Sponde Sonore in programma allo Spazio Open ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Introna (Tor Vergata): All''Open day' estivo presentati i nostri 70 corsi di laurea; Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: Mosca ne abbatte 122; Tor Vergata, a Open Day 2025 grande affluenza di futuri studenti.

Introna (Tor Vergata): "All''Open day' estivo presentati i nostri 70 corsi di laurea" - “Per l’Open Day estivo abbiamo cambiato un po’ di cose, oltre agli studenti sono infatti stati coinvolti i genitori, che in questo periodo dell’anno hanno più tempo e anche i ragazzi son ... Da msn.com

Tor Vergata, a Open Day 2025 grande affluenza di futuri studenti - La facoltà di Ingegneria che ha ospitato l’edizione odierna ha registrato il tutto esaurito e corridoi pieni di gente. Si legge su msn.com