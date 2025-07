Curiose di provare la frangia ma con la paura che possa invecchiare il viso? Il modello a tendina è quello più smart

L a frangia invecchia? C’è un’età “giusta” per portarla? In generale, la frangia è un accessorio capelli che, a prescindere, ringiovanisce il volto rendendo ogni taglio più sbarazzino. È però vero che alcuni modelli tendono ad indurire il viso, specialmente over 50. Per esempio, i modelli geometrici, quelli troppo netti e dritti hanno la tendenza ad appesantire e a sottolineare. Ecco quali sono allora, al contrario, i modelli che ringiovaniscono. Da Lady Gaga a Gigi Hadid: è frangia mania X Leggi anche › Capelli lunghi con frangia scalata, a tendina o laterale. Come gestirli in estate La frangia che “ringiovanisce”? A tendina. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Curiose di provare la frangia ma con la paura che possa invecchiare il viso? Il modello a tendina è quello più "smart"

