Beat ‘Em Up Collection Recensione | Il ritorno di sette picchiaduro retrò

Beat ’Em Up Collection: QUByte Classics è una raccolta pensata per i nostalgici del genere picchiaduro a scorrimento orizzontale, un tuffo negli anni ’90 che propone sette titoli provenienti da piattaforme diverse come SNES, Mega Drive e Amiga. Il valore di questa collezione sta nel suo spirito conservativo, perché permette di riscoprire giochi ormai dimenticati, alcuni dei quali mai pubblicati ufficialmente in occidente. Tuttavia, il risultato finale è altalenante e destinato soprattutto a un pubblico specifico: appassionati di retrogaming disposti ad accettare difetti strutturali pur di rivivere quell’epoca. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Beat ‘Em Up Collection Recensione: Il ritorno di sette picchiaduro retrò

