Violenze al Sant' Anna dopo la rivolta la Procura chiede una nuova archiviazione

Altri lunghi mesi di indagine, ma la posizione degli inquirenti non è cambiata. Non vi sarebbe alcun elemento per chiedere un processo a carico di quasi 90 agenti della Polizia Penitenziaria indagati per presunte violenze ai danni dei detenuti nelle fasi piĂą calde della rivolta avvenuta presso il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Violenze sessuali su quattro pazienti: ai domiciliari Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d’Adda - Milano, 23 maggio 2025 – Avrebbe fatto subire violenze sessuali a quattro sue pazienti. Per questo ieri, giovedì 22 maggio, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno messo agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata, secondo l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip di Milano, Sara Cipolla, su richiesta di quella Procura della Repubblica, un medico che esercita privatamente le proprie funzioni in una struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana.

Milano, violenze sessuali su quattro pazienti: medico posto ai domiciliari | L'indagato è anche il sindaco di Rivolta d'Adda - Le indagini dei carabinieri sono scattate nel 2024, dopo la denuncia di una delle vittime. Poi grazie all'uso delle intercettazioni e alle perquisizioni eseguite dai militari sono state identificate le altre tre vittime

Arrestato Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta D'Adda, per violenze sessuali su pazienti - Giovanni Sgroi, il sindaco di Rivolta D'Adda, nel Cremonese, e medico specialista di una struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana (Milano), è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver approfittato della sua posizione per compiere violenze sessuali su 4 pazienti avvenute durante le visite.

Rivolta in carcere: la Procura di Modena assolve la polizia penitenziaria - La Procura di Modena ha concluso che non ci sono stati reati, ma il caso è ben lontano dall'essere chiuso. Segnala notizie.it

Serhildana Girtîgehê: Dozgeriya Modena polîsê girtîgehê beraet kir - La Procura di Modena ha concluso che non ci sono stati reati, ma il caso è ben lontano dall'essere chiuso. Secondo notizie.it