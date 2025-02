Sololaroma.it - Genoa-Venezia in Streaming Gratis: la Diretta Live del posticipo di Serie A

Si avvia al termine la venticinquesima giornata diA, che dopo le emozioni del derby d’Italia della serata di ieri, terminato per 1-0 in favore della Juventus, si concluderà con il Monday Night tra, che si affronteranno alle ore 20.45. Match molto delicato per le due formazioni, che al Luigi Ferraris si giocheranno tre punti importanti per la corsa ai loro obiettivi.Il momento diDodicesimo è il posto occupato in classifica dalalla vigilia di questa sfida a quota 27 punti. La formazione allenata da Vieira arriva a questo appuntamento dopo il pareggio 1-1 contro il Torino, ottenuto grazie ad un gol di Pinamonti che ha ripreso l’autogol di Thorsby.Dalla parte opposta invece ilha estrema necessità di trovare un risultato positivo, provando a trovare una vittoria che manca dallo scorso 22 dicembre, quando si impose per 2-1 sul Cagliari.