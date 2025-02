Ilfoglio.it - Il governo disinveste nella Repubblica digitale

Leggi su Ilfoglio.it

Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2025 è stato pubblicato un Decreto del presidente del Consiglio dal contenuto particolare che è quello di ritirare un precedente Dpcm del 29 luglio 2024. In quel precedente decreto venivano stanziati, come previsto dalla legge, 70 milioni di euro per l’anno 2025 per finanziare il Fondo per la. Un fondo appositamente istituito con il decreto legge 59/2021 per ampliare le conoscenze in materia. Perché dunque quel decreto viene ora ritirato? Il motivo è spiegato nei considerata dell’ultimo Dpcm varato e consiste nel fatto che quando a settembre scorso il segretario generale di Palazzo Chigi ha predisposto il bilancio di previsione per il 2025 ha ritenuto, probabilmente per la spending review di azzerare il capitolo di bilancio delle risorse relative al Fondo per la, trasformando il Dpcm già varato in una sorta di assegno a vuoto.