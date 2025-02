Quotidiano.net - Sparatoria mortale in un panificio pasticceria a Milano: un morto e un ferito grave

in un, in piazzale Gambara questa sera a, nel tardo pomeriggio. Due gli uomini colpiti, uno dei quali èprima dell'arrivo in ospedale. Entrambi sarebbero di origine ucraina. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30, quando sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automediche. Uno dei feriti è stato portato al Policlinico, dove i medici ne hanno constato il decesso poco dopo. L'altro, di 26 anni, è ricoverato, in gravissime condizioni, all'ospedale San Carlo. Sul posto anche la polizia e la Scientifica.