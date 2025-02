Calciomercato.it - Juve, svolta Osimhen e annuncio in Turchia: “Sta per firmare”

Leggi su Calciomercato.it

Proseguono gli spifferi riguardanti il futuro dell’attaccante nigeriano, accostato con una certa insistenza anche ai bianconeri. Le ultimeManca sempre meno al fischio d’inizio dintus-Inter. Match di cartello della venticinquesima giornata di Serie A, i bianconeri e i nerazzurri saranno faccia a faccia in un incontro dal peso specifico non indifferente. Tuttavia, nonostante il momento assolutamente delicato della stagione, con impegni importanti a distanza ravvicinata, gli spifferi e le indiscrezioni di mercato non accennano a placarsi.in: “Sta per” (LaPresse) – Calciomercato.itSotto questo punto di vista, la ‘Vecchia Signora’ è tra le compagini più attive, impegnata a tessere la tela per porre basi concrete in vista di un restyling oculato dell’organico.