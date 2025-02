Ilgiorno.it - Triennale family friendly. Un nuovo spazio e un kit. Il museo a misura di bimbi

Unè in cantiere all’interno diMilano, dedicato alle famiglie: aprirà a maggio e sarà seguito da un kit speciale per far vivere l’esperienza-aie ai loro accompagnatori. Nel frattempo si potenziano gli “accorgimenti“, tra pit-stop per l’allattamento, laboratori, attenzione ai tempi e alla formazione del personale. Da oggi c’è un vero “Manifesto per le famiglie“. Carla Morogallo, direttrice generale, spiega il percorso intrapreso. Come nasce questa esigenza? "Dal lavoro che in questi anni abbiamo sviluppato in seno al nostro piano strategico. L’obiettivo è l’ampliamento del pubblico e la creazione di una relazione fiduciaria con i pubblici, che non sia contestuale e fittizia, basata su una visita sporadica, ma una relazione dialogica: creiamo comunità".