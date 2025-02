Thesocialpost.it - Scossa di terremoto a Striano: magnitudo 2.5 avvertita nel Vesuviano e nel Nolano

(NA) – Unadidi2.5 è stata registrata questa mattina nel comune di, in provincia di Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona dele nel territorio, senza causare danni a persone o cose.L’evento è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e si inserisce in una sequenza di scosse che, nella notte, hanno interessato anche i Campi Flegrei, segnalando l’inizio di uno sciame sismico.La zona diè caratterizzata da un rischio sismico medio e si trova nella valle del Sarno, direttamente collegata all’area vesuviana. La sua storia è segnata da eventi tellurici ed eruzioni: ildel 62 d.C. e l’eruzione del 79 d.C. provocarono danni significativi, inducendo la popolazione superstite a trasferirsi oltre il fiume Sarno.