Basket. Juve Pontedera contro Valdisieve. Squadra esperta e organizzata

Dopo l’ennesima sconfitta in campionato, la BNVattende il prossimo match casalingoil, che si terrà domani sera alle ore 18:30. Lapontederese sta attraversando un momento complicato, segnato da una serie di risultati negativi che hanno inevitabilmente minato il morale e la fiducia del gruppo, il quale sente la necessità di una vittoria per sbloccarsi e ritrovare la giusta direzione in ottica salvezza. L’avversario di turno, il, si presenta tuttavia con unae ben, composta da giocatori di grande esperienza, la quale, nonostante un periodo difficile segnato da tre sconfitte consecutive, rimane comunque tra i punteggi alti. Il match che si giocherà sul parquet disarà quindi una vera battaglia: per i padroni di casa è il momento di reagire, di alzare il livello del proprio gioco e di provare a mettere in difficoltà unaben attrezzata e allenata, la cui priorità è l’obiettivo di salvezza, traguardo principale per interrompere questa striscia negativa che ha caratterizzato le ultime partite.