Banda dei Land Rover, l’indagine partita dalla denuncia dell’ex capitano dell’Atalanta Doni

Bergamo. Tutto è partitoCristiano. Era il 29 settembre 2023 quando ignoti rubarono il suoVogue in via dei Celestini a Bergamo, davanti all’oratorio di Borgo Santa Caterina. Da quella, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno iniziato a mettere gli occhi su una serie di colpi molti simili, che hanno fatto emergere l’esistenza di una vera e propria rete criminale attiva nei furti d’auto e nel loro riciclaggio.A distanza di quasi un anno e mezzo, all’alba di mercoledì 12 febbraio i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, entrambi accusati del furto aggravato di tremodello Defender tra Curno e Bergamo. In manette M.F., 50enne di Cisano Bergamasco e M.