Triesteprima.it - Tre risse in città nel pomeriggio, da piazza Garibaldi a scala dei Giganti

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Trenelad appena sei giorni dall’accoltellamento in via Pascoli, una in, una inGoldoni e una indei. L'ennesima rissa inviene riportata dal Piccolo, il fatto è avvenuto oggi, lunedì 10 febbraio, all’angolo tra la.